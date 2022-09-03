«Ахмат» назвал сроки восстановления Тодоровича после операции

Защитник Дарко Тодорович, который является футболистом грозненского «Ахмата», перенес операцию на травмированной в одной римских клиник. Как информирует пресс-служба российского клуба, из-за повреждения игрок выбыл до конца нынешнего года.

«Ахмат» пожелал Тодровичу скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Дарко получил травму в поединке седьмого тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (1:2). У него был выявлен перелом нижней трети малоберцовой кости.

25-летний боснийский защитник принял участие в семи поединках чемпионата России сезона-2022/2023. Он отметился голевой передачей и получил две желтые карточки.