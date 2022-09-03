Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» назвал сроки восстановления Тодоровича после операции

 
03 Сентября 2022 • 09:31 Комментировать

Защитник Дарко Тодорович, который является футболистом грозненского «Ахмата», перенес операцию на травмированной в одной римских клиник. Как информирует пресс-служба российского клуба, из-за повреждения игрок выбыл до конца нынешнего года.

«Ахмат» пожелал Тодровичу скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Дарко получил травму в поединке седьмого тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (1:2). У него был выявлен перелом нижней трети малоберцовой кости.

25-летний боснийский защитник принял участие в семи поединках чемпионата России сезона-2022/2023. Он отметился голевой передачей и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Дарко Тодорович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  13:00 Оренбург ... Химки
03.09  15:00 Пари НН ... Факел
03.09  18:30 Краснодар ... Сочи 2.70 3.65 2.45
03.09  20:30 Динамо Москва ... Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
10:27 · Россия. Премьер-лига
Романцев ответил на вопрос о возобновлении карьеры
10:23 · Россия. Премьер-лига
Аленичев — о Захаряне в «Челси»: «Переходить, как Саша Кокорин, который за полтора года полторы игры сыграл, смысл?»
10:11 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» усилится игроком из Португалии
10:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис готов ещё 16 лет ждать чемпионства «Спартака»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Захарян пока не перерос уровень РПЛ»
09:49 · Россия. Первая лига
Онугха определился с новым клубом
09:31 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» назвал сроки восстановления Тодоровича после операции
09:30 · Россия. Премьер-лига
Вандерсон не планирует возвращаться в Россию
09:25 · Россия. Премьер-лига
Аленичев сомневается, что «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оценил шансы «Спартака» взять реванш у «Зенита»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Норманн прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Тихонов рассказал, как воспринял уход Федуна из «Спартака»
08:54 · Россия. Премьер-лига
В «Милане» высказались о трансфере Захаряна
08:34 · Россия. Премьер-лига
Широков призвал не спешить хвалить главного тренера «Спартака» Абаскаля
08:27 · Россия. Премьер-лига
Быстров дал оценку работе Абаскаля в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем