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Тихонов рассказал, как воспринял уход Федуна из «Спартака»

 
03 Сентября 2022 • 09:00 Комментировать

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался об уходе Леонида Федуна из московского клуба.

«Уход Федуна стал неожиданностью для меня. Нужно поблагодарить его за то, что он сделал для клуба. Он отдал 18 лет жизни «Спартаку», поэтому огромная благодарность ему», - приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».

Напомним, что Федун являлся владельцем «красно-белых» с 2004 года. В конце августа было объявлено о продаже 100 процентов акций клуба компании «Лукойл».

Под руководством Леонида Арнольдовича «Спартак» всего один раз смог стать чемпионом России. Также на счету команды по одному триумфу в Кубке страны и Суперкубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Леонид Федун
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