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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Милане» высказались о трансфере Захаряна

 
03 Сентября 2022 • 08:54 Комментировать

Российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий в Премьер-лиге за московское «Динамо», никогда не входил в трансферный шорт-лист «Милана». Об этом сообщили представители итальянского гранда.

«Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется Арсеном Захаряном», - передает слова источника «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что подписать 19-летнего воспитанника «бело-голубых» хотел лондонский «Челси». «Пенсионеры» были готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Арсен сыграл шесть матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Динамо Москва Арсен Захарян
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