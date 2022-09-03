В «Милане» высказались о трансфере Захаряна

Российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий в Премьер-лиге за московское «Динамо», никогда не входил в трансферный шорт-лист «Милана». Об этом сообщили представители итальянского гранда.

«Милан» никогда не интересовался и сейчас тоже не интересуется Арсеном Захаряном», - передает слова источника «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что подписать 19-летнего воспитанника «бело-голубых» хотел лондонский «Челси». «Пенсионеры» были готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Арсен сыграл шесть матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативные передачи.