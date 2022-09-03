«Торпедо» объявило об уходе нападающего

Нападающий Амур Калмыков больше не является игроком московского «Торпедо». Как информирует клубная пресс-служба, стороны провели переговоры и договорились о досрочном расторжении трудового соглашения.

Напомним, что контракт 28-летнего исполнителя с «автозаводцами» был рассчитан до лета 2024 года.

Нападающий защищал цвета московского коллектива с 2020 года. В минувшем сезоне Первой лиги он поучаствовал в 33 поединках, отметившись 13 забитыми мячами. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Калмыков провел пять матчей без результативных действий.

По итогам семи туров «Торпедо» занимает предпоследнее место в таблице.