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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» объявило об уходе нападающего

 
03 Сентября 2022 • 08:16 Комментировать

Нападающий Амур Калмыков больше не является игроком московского «Торпедо». Как информирует клубная пресс-служба, стороны провели переговоры и договорились о досрочном расторжении трудового соглашения.

Напомним, что контракт 28-летнего исполнителя с «автозаводцами» был рассчитан до лета 2024 года.

Нападающий защищал цвета московского коллектива с 2020 года. В минувшем сезоне Первой лиги он поучаствовал в 33 поединках, отметившись 13 забитыми мячами. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Калмыков провел пять матчей без результативных действий.

По итогам семи туров «Торпедо» занимает предпоследнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Амур Калмыков
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