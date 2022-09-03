Данни рассказал о предложениях российских клубов перед завершением карьеры

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни рассказал о предложениях от российских клубов перед завершением карьеры.

В беседе с журналистом Sport24 39-летний бывший полузащитник заявил, что к нему обращались два представителя Премьер-лиги – московское «Динамо» и «Краснодар». Но после совещания с семьей Данни решил, что не будет переходить в эти клубы и вернулся в Португалию.

Мигель выступал за «Зенит» в 2008 по 2017 год. В общей сложности полузащитник поучаствовал в 256 матчах за «сине-бело-голубых», в которых отметился 68 результативными ударами и 73 голевыми передачами.