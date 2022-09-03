Раскрыты финансовые детали ухода Урунова из «Спартака»

Стали известны детали переговоров между полузащитником Остоном Уруновым и руководством столичного «Спартака» о досрочном расторжении трудового соглашения. Как информирует Metaratings.ru, 21-летний игрок хотел получить в качестве компенсации всю зарплату, которая полагалась ему по трудовому договору.

Впрочем, «красно-белым» удалось в ходе переговоров договориться о сокращении размера компенсации более чем в два раза.

После ухода из московского клуба Остон перебрался в екатеринбургский «Урал».

За «Спартак» Урунов выступал с 2020 года, приняв участие всего в девяти поединках.