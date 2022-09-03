Окоронкво оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом РПЛ

Легионер «Краснодара» Джонатан Окоронкво высказался о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги и национального Кубка.

«Краснодар» будет бороться за чемпионство. У нас хорошие шансы. Что касается Кубка, мы постараемся сделать все, чтобы пройти как можно дальше и выиграть его», - приводятся слова нигерийского нападающего на страницах «РБ Спорта».

После семи проведенных туров краснодарский коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший поединок «быки» сыграют против «Сочи» на своем поле. Игра состоится в субботу, 3 сентября.