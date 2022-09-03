Данни рассказал об отношении к Fan ID в РПЛ

Бывший португальский полузащитник Мигель Данни, поигравший за петербургский «Зенит», поделился мнением о внедрении в российском футболе паспорта болельщика (Fan ID).

«Это можно понять: если что-то происходит на стадионе, клуб платит штраф. Логично, что каждый человек на трибунах должен быть при необходимости опознан», - приводит слова Мигеля Sport24.

Стоит напомнить, что закон о внедрении паспорта болельщика был подписан в декабре минувшего года. С сезона-2022/2023 Fan ID начал использоваться на матчах Российской премьер-лиги. При этом на поединках Фонбет Кубка России пока отсутствует данное нововведение.