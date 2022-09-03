Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни рассказал об отношении к Fan ID в РПЛ

 
03 Сентября 2022 • 06:22 Комментировать

Бывший португальский полузащитник Мигель Данни, поигравший за петербургский «Зенит», поделился мнением о внедрении в российском футболе паспорта болельщика (Fan ID).

«Это можно понять: если что-то происходит на стадионе, клуб платит штраф. Логично, что каждый человек на трибунах должен быть при необходимости опознан», - приводит слова Мигеля Sport24.

Стоит напомнить, что закон о внедрении паспорта болельщика был подписан в декабре минувшего года. С сезона-2022/2023 Fan ID начал использоваться на матчах Российской премьер-лиги. При этом на поединках Фонбет Кубка России пока отсутствует данное нововведение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мигель Данни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.09  13:00 Оренбург ... Химки
03.09  15:00 Пари НН ... Факел
03.09  18:30 Краснодар ... Сочи 2.70 3.65 2.45
03.09  20:30 Динамо Москва ... Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
06:52 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал о предложениях российских клубов перед завершением карьеры
06:45 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты финансовые детали ухода Урунова из «Спартака»
06:33 · Россия. Премьер-лига
Окоронкво оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом РПЛ
06:22 · Россия. Премьер-лига
Данни рассказал об отношении к Fan ID в РПЛ
06:11 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Данни рассказал, чем зарабатывает после завершения карьеры
04:39 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Такие матчи нужны»
02:12 · Россия. Премьер-лига
Ребров: «Словно в детстве оказался»
01:27 · Россия. Премьер-лига
Тимощук: «Подарили болельщикам удовольствие»
00:08 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Нужно болеть за нашу команду»
02 Сентября
23:57 · Россия. Премьер-лига
Титов отдал свой приз за победу в «Матче легенд» фанатам
23:38 · Россия. Премьер-лига
Мать Кокорина: «Надеюсь, это начало белой полосы»
21:45 · Кубок России
Cветлана Журова: «Fan ID менять не нужно»
21:28 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России – 3 сентября 2022
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев рассказал о своих задачах в «Химках»
Все новости
Рекомендуем