Экс-игрок «Зенита» Данни рассказал, чем зарабатывает после завершения карьеры

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни поведал о том, чем зарабатывает после завершения карьеры.

«У меня есть недвижимость, которую я сдаю. Это сейчас основной источник дохода», - передает слова португальца Sport24.

Напомним, что Мигель выступал за «сине-бело-голубых» с 2008 по 2017 год. Он провел в составе петербургского коллектива 256 поединков, в которых отметился 68 забитыми мячами и 73 голевым передачами. Данни объявил о завершении карьеры в 2019 году.

За национальную сборную Португалии экс-полузащитник «Зенита» провел 38 поединков и отметился четырьмя голами.