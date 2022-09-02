Мать Кокорина: «Надеюсь, это начало белой полосы»

Российский форвард Александр Кокорин дебютировал в чемпионате Кипра, выйдя на замену за свой новый клуб «Арис». Его команда победила со счетом 5:0, а Кокорин сделал голевой пас. Такой дебют воодушевил его мать Светлану, которая выразила надежду на то, что эти успехи станут прологом к началу белой полосы.

- Спасибо большое за поздравления. Очень приятно. Впереди белая полоса? Я очень надеюсь на это. Поздравляю Сашу, - цитирует Светлану Кокорину издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что ранее Кокорин выступал в составе итальянской «Фиорентины», и, если в прошлом сезоне он еще худо-бедно попадал в ее состав, то в начале этого ему твердо дали понять, что на него больше не рассчитывают.