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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мать Кокорина: «Надеюсь, это начало белой полосы»

 
02 Сентября 2022 • 23:38 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин дебютировал в чемпионате Кипра, выйдя на замену за свой новый клуб «Арис». Его команда победила со счетом 5:0, а Кокорин сделал голевой пас. Такой дебют воодушевил его мать Светлану, которая выразила надежду на то, что эти успехи станут прологом  к началу белой полосы.

- Спасибо большое за поздравления. Очень приятно. Впереди белая полоса? Я очень надеюсь на это. Поздравляю Сашу, - цитирует Светлану Кокорину издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что ранее Кокорин выступал в составе итальянской «Фиорентины», и, если в прошлом сезоне он еще худо-бедно попадал в ее состав, то в начале этого ему твердо дали понять, что на него больше не рассчитывают.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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