«Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд

Легенды московского «Спартака» в тяжёлой борьбе взяли верх над легендами «Зенита».

Встреча завершилась со счётом 2:1. Уже на пятой минуте матча «Зенит» вышел вперёд после точного удара Игоря Денисова, а спустя 22 минуты Роман Павлюченко сравнял счёт. Победным голом в составе «красно-белых» отличился Александр Ширко на 63-й минуте.

Матч легенд был посвящён бывшему наставнику сборной России и московского «Спартака» Георгию Ярцеву, ушедшему из жизни в июле текущего года.

Поединок прошёл в формате двух таймов по 40 игровых минут. Командам позволялось проводить обратные замены по ходу встречи.