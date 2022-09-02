​Полиция задержала фаната, пытавшегося незаконно пробраться на матч легенд «Спартака» и «Зенита»

В пятницу вечером на «Открытие Арене» проходит матч между командами легенд «Спартака» и «Зенита». Как сообщает sport24, один из фанатов пытался незаконно пробраться на стадион, преодолев ограждение. Впрочем, задумка хулигана не удалась – его задержала полиция, причём задержание получилось «жёстким».

Следить за матчем между легендами «Спартака» и «Зенита» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что в июле в первой игре легенды «Зенита» обыграли команду легенд «Спартака» с результатом 2:0. Авторами результативных ударов стали Роман Широков и Александр Кержаков.