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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты «Спартака» выступили против Fan ID

 
02 Сентября 2022 • 19:29 Комментировать

Болельщики «Спартака» на матче легенд клуба против легенд «Зенита» посредством баннеров выступили против внедрения в России системы с электронными паспортами фанатов.

Напомним, что активные фанаты «Спартака» объявили бойкот – они не посещают матчи. Бойкот будет действовать до тех пор, пока закон о Fan ID не будет отменён. При этом власти не торопятся даже вносить поправки в закон, хотя он определённо негативно сказывается на посещаемости стадионов на старте сезона 2022/2023.

Следить за матчем между командами легенд «Спартака» и «Зенита» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва fan id
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