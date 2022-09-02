​Фанаты «Спартака» выступили против Fan ID

Болельщики «Спартака» на матче легенд клуба против легенд «Зенита» посредством баннеров выступили против внедрения в России системы с электронными паспортами фанатов.

Напомним, что активные фанаты «Спартака» объявили бойкот – они не посещают матчи. Бойкот будет действовать до тех пор, пока закон о Fan ID не будет отменён. При этом власти не торопятся даже вносить поправки в закон, хотя он определённо негативно сказывается на посещаемости стадионов на старте сезона 2022/2023.

Следить за матчем между командами легенд «Спартака» и «Зенита» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.