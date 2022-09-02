В «Спартаке» рассказали об условиях расставания с Уруновым

В пятницу «Спартак» расторг контракт с Остоном Уруновым. После этого полузащитник на правах свободного агента перебрался в «Урал». Комментарий по поводу условий расставания с Уруновым дал Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора московского клуба.

«Была ли выплачена Урунову компенсация? Да, была. Компенсация есть у всех футболистов, с которыми расторгается контракт. Мы договорились и первоначальные условия существенно понизили», - высказался Мележиков, беседуя с журналистами.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 в «Спартаке» на Остона Урунова не рассчитывали. В последнее время он тренировался с молодёжным составом «Спартака».