​Кокорин начал в запасе матч «Ариса»

В последний день лета Александр Кокорин сменил клубную прописку. Кипрский «Арис» арендовал российского нападающего у «Фиорентины».

Провести первый матч за новую команду Александр Кокорин может уже в пятницу вечером. В семь часов по московскому времени «Арис» начал игру чемпионата Кипра против «Олимпиакоса» из Никосии. Кокорин попал в заявку команды, но не в основу, а в запас.

На Кипре Александр Кокорин постарается перезапустить свою карьеру. Если взять полтора года в «Фиорентине», то россиянин часто проводил время в лазарете. Когда же Кокорин выходил на поле, то ничем не запоминался.