​Титов, Аршавин и другие: «Спартак» и «Зенит» огласили составы на матч легенд

В пятницу на московской «Открытие Арене» пройдёт ответный матч между командами легенд «Спартака» и «Зенита».

С первых минут в составе «красно-белых» на поле выйдут следующие игроки: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Титов, Тихонов, Павленко, Павлюченко.

В составе «сине-бело-голубых», в свою очередь, выйдут такие исполнители: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.

Матч стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что в июле легенды «Зенита» обыграли легенд «Спартака» со счётом 2:0. Голы тогда забили Роман Широков и Александр Кержаков.