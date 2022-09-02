​В «Спартаке» высказались о будущем Николсона

В начале сезона 2022/2023 Шамар Николсон получает мало игрового времени в «Спартаке». После трансфера Кейта Бальде ямайскому форварду будет ещё сложнее конкурировать в московском клубе. Впрочем, Николсон никуда не уйдёт. Об этом заявил Евгений Мележиков – генеральный директор «красно-белых».

«Николсон остаётся [в команде]. Он никуда не собирается. Преодолевает себя, старается на тренировках», - рассказал Мележиков журналистам.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 4 сентября. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать питерский «Зенит».