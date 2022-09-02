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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Журналист Анастасиу: «Для чемпионата Кипра большая честь, что Кокорин приехал» эксклюзив

 
02 Сентября 2022 • 18:24 Комментировать

Журналист из Кипра Стелиос Анастасиу дал комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о перспективах Александра Кокорина. На днях российский форвард перебрался в кипрский «Арис».

- «Арис» - атлетичная команда, которая много бегает и прессингует очень высоко. У неё хороший подбор игроков на всех позициях, а в прошлом сезоне клуб впервые получил право сыграть в еврокубках. Иногда команда играет при схеме в 4 центральных защитника, иногда выходит в схеме трумя игроками обороны. В этом году перед командой стоит цель, как минимум снова попасть в еврокубки, но клуб попытается побороться за победу и в чемпионате, и в Кубке Кипра. Недостатком является то, что у команды не так много болельщиков, как у конкурентов. На матчи команды приходят около 1000 болельщиков, но их число растет - два года назад на игры ходило около 500 болельщиков.

- Что вы можете сказать о городе Лимассол?

- Он выглядит как город, привлекательный для инвестиций. Например, в течение скорого времени команды из Лимассола («Арис», «Аполлон», АЕЛ) будут играть на новом стадионе. Лимассол - один из лучших городов в Европе! Он привлекает много туристов, тысячи россиян вложили деньги в город и живут здесь постоянно. Всё, что нужно для семьи и комфортной жизни, тут есть. В городе прекрасные пляжи, бары, кафе и клубы. Хороший уровень жизни.

- Кто конкуренты Кокорина?

- Янник Гомис, Мариус Степински и Даниэль Сикорски борются за место форварда. Могу сказать, что это очень сильные футболисты. Александру точно не будет просто пробиться в стартовый состав.

- Как вы оцениваете его перспективы в команде?

- Если Кокорин хочет действительно перезапустить карьеру, он может помочь команде. Но это не будет просто. Чемпионат Кипра очень сложный турнир, ему придется много и тяжело работать. Не стоит недооценивать турнир. Я совсем не уверен, что он принесёт большую пользу «Арису», но я, безусловно, желаю ему удачи. Это большая честь для чемпионата Кипра, что сюда приехал такой игрок.


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Арис Александр Кокорин
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