​Аршавин высказался о будущем Захаряна

Известный в прошлом игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем Арсена Захаряна.

Напомним, что в летнее трансферное окно интерес к Арсену Захаряну проявлял «Челси». Лондонцы вели переговоры с «Динамо», но сделка не осуществилась из-за проблемы с выплатами в условиях санкций.

«Расстроился ли я, что Захарян не ушёл? Нет, ну, мне всё равно. Уйдёт зимой», - сказал Аршавин на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».

«Готов ли Захарян к «Челси» по уровню? В основном составе сразу играть не будет, потом будет. Но нужно ехать», - добавил экс-форвард «Зенита».