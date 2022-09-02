​Радослав Ковач послал на три буквы организаторов матча легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач очень огорчался по причине того, что его не пригласили на матч легенд клуба против легенд «Зенита». Чех буквально послал тех, кто организовывал матч.

«Пошли они на *** [мужской половой орган]! Ну... Как так! Я бы приехал. Так и передайте! Пошли на *** [мужской половой орган]! Ну а так я люблю всех, с кем играл: Титов, Бояринцев... А это передайте организаторам», - высказался Ковач, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Цвета «Спартака» Радослав Ковач защищал в 2005-2008 годах. За тот период чех провёл 140 официальных матчей, в которых забил 13 голов. Ковач завершил карьеру футболиста шесть лет назад.

Следить за матчем легенд «Спартака» и «Зенита» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Начало - в 19:00 по Москве.