В России могут создать Лигу легенд

Матчи команд легенд «Спартака» и «Зенита» приковывают к себе серьёзный интерес. На этом фоне Российский футбольный союз планирует создать целую Лигу легенд. Об этом рассказал представитель РФС Кирилл Терёшин. По его словам, в настоящий момент идея прорабатывается, идёт обсуждение с клубами.

Напомним, что в июле легенды «Зенита» обыграл легенд «Спартака» со счётом 2:0. Голами в том матче на «Петровском» отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Ответная игра между легендами «Спартака» и «Зенит» пройдёт сегодня, 2 сентября. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.