​Данни допускает возвращение в «Зенит»

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни допускает своё возвращение в клуб. Португалец, завершивший карьеру несколько лет назад, в будущем может получить работу в стане «сине-бело-голубых».

«В 2020 у нас действительно был разговор о моём возвращении в «Зенит» с Александром Медведевым - речь шла о том, чтобы я возглавил академию «Зенита». Но по состоянию здоровья моей дочки этот вопрос пришлось отложить», - высказался Данни, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

По словам португальца, он будет готов к переговорам о работе в «Зените» после завершения лечения дочери.

В пятницу, 2 сентября, Мигель Данни сыграет за команду легенд «Зенита» в матче против легенд «Спартака». Игра на «Открытие Арене» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.