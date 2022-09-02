«Челси» не смог подписать полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в летнее трансферное окно. В условиях санкций осуществление перевода денег за трансфер в Россию оказалось задачей с двумя звёздочками, на решение которой «пенсионерам» не хватило времени.

Как сообщает на своих страницах Evening Standard, «Челси» намерен возобновить переговоры с «Динамо» по Захаряну в зимнее трансферное окно.

В ближайшие месяцы Арсену Захаряну важно показывать качественный футбол, чтобы лондонский клуб не отвернулся от игрока. Любопытно, что Захарян попал в список самых талантливых футболистов 2003 года рождения.