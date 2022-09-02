Вратарь «Локомотива» Худяков – в топ-3 самых перспективных молодых игроков - исследование

CIES Football Observatory продолжает радовать футбольных фанатов интереснейшими исследованиями. На этот раз специалисты с помощью своей специальной формулы, связанной с выступлениями игроков, определили самых талантливых футболистов в разных возрастных категориях.

Мы уже сообщали о том, что Арсен Захарян из «Динамо» оказался на 4 месте в списке самых перспективных игроков 2003 года рождения. Если же говорить о футболистах 2004 года рождения и младше, то в топ-3 входит вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. Выше него в рейтинге расположились только Гави из «Барселоны» и Габриэль Слонина из «Чикаго Файр».