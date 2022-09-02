Захарян попал в список самых талантливых игроков 2003 года рождения

На страницах сайта CIES Football Observatory были опубликованы результаты очередного исследования. Эксперты решили выделить самых талантливых футболистов в определённых возрастных категориях. На основе выступлений игроков по специальной формуле был выведен их рейтинг.

Если брать игроков 2003 года рождения, то четвёртое место занял 19-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, которым этим летом интересовался лондонский «Челси». Выше Захаряна расположились Харви Эллиотт из «Ливерпуля», Джамал Мусиала из «Баварии» и Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии».