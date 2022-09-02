Клуб РПЛ договаривается с экс-защитником «Милана»

Чешский защитник Стефан Шимич, которым ранее владел «Милан», имеет вариант продолжения карьеры в российском чемпионате. Об этом стало известно журналистам «Матч ТВ».

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Пари НН». Российский клуб ведет переговоры с «Хайдуком», с которым 27-летний Шимич связан контрактными обязательствами.

Стефан находился в структуре «россонери» с 2014 по 2019 год. В Италии он поиграл за «Фрозиноне», «Кротоне» и «Варезе». За «Хайдук» защитник выступает с 2019 года.

В составе национальной сборной Чехии Шимич сыграл два поединка.