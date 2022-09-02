Полузащитник Остон Урунов покинул московский «Спартак». Как сообщает пресс-служба столичного клуба, стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдной договоренности.

21-летний узбекский хавбек перешел в стан «красно-белых» из «Уфы» в 2020 году. В чемпионате России он провел за столичный коллектив всего восемь поединков.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Урунов выступал на правах аренды за «Уфу». Полузащитник принял участие в 17 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.

По итогам семи туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.