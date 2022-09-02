Стало известно, подпишет ли «Торпедо» Джорджевича

Черногорского нападающего Луки Джорджевича не будет в московском «Торпедо». Об этом поведал его агент Игор Глушевич.

«Трансфер в «Торпедо» не состоится, этот вариант отпал. Я больше не уверен насчет России, мы обращались во многие клубы, но безрезультатно», - передает слова представителя футболиста «РБ Спорт».

В настоящий момент Джорджевич пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы был датский клуб «Вайле». В составе скандинавского коллектива нападающий провел 26 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.