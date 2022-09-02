Николсон принял решение по будущему в «Спартаке»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы ямайского форварда «Спартака» Шамара Николсона, высказался насчет будущего своего клиента.

«Из-за отсутствия игрового времени мы общались о возможном переходе в другой клуб. Но Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в составе», - передает слова представителя футболиста Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Николсону со стороны итальянской «Салернитаны».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний нападающий принял участие в пяти поединках, не отметившись голевыми действиями.