Абильдгор поблагодарил «Рубин» и Слуцкого

Датский хавбек Оливер Абильдгор прокомментировал свой переход из казанского «Рубина» в шотландский «Селтик».

«Я всегда буду благодарен «Рубину» за то время, которое провел в команде. У меня появилось здесь много новых друзей. Очень сильно благодарен Леониду Слуцкому, который сделал из меня того футболиста, которым являюсь сейчас. «Рубин» навсегда останется в моем сердце», - говорится в социальных сетях скандинавского полузащитника.

26-летний футболист выступал за с казанскую команду с 2020 года. В составе «Рубина» он провел 62 поединка, отметившись голом и пятью ассистами.