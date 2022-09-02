Бразильский форвард Витиньо, имеющий опыт выступлений в чемпионате России, определился с новым клубом. Экс-нападающий московского ЦСКА трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии, подписав трудовое соглашение с «Аль-Иттифаком».

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года. За аравийский коллектив Витиньо будет выступать под 27-м номером.

До перехода в «Аль-Иттифак» нападающий выступал за «Фламенго». Он принял участие в 181 поединке, записав на свой счет 24 забитых мяча и 30 голевых передач.

В составе ЦСКА Витиньо играл с 2013 по 2018 год.