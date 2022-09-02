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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российские футбольные династии

 
02 Сентября 2022 • 07:28 Комментировать
Трудовые династии вызывают уважение. Металлурги, нефтяники, газовики… Не исключение и футболисты, где зачастую сыновья играют лучше своих отцов. Бывает, конечно, и обратные ситуации. В любом случае футбол в семье продолжается, а это не может не радовать старшее поколение. О российских футбольных династиях – в этой статье.
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Причина, по которой возникла на поверхности представленная тематика – Павел Мелёшин. Он дебютировал за московский «Спартак» в рамках Кубка России и сразу же отметился голом, да ещё и победным. Его отец, Алексей, четырёхкратный чемпион страны в составе «красно-белых», был невероятно горд сыном и в интервью нервничал намного больше Павла. По словам экс-игрока «Спартака», он и сам был готов выйти на поле. Подобное уже случалось в нашем футболе, когда 43-летний Анатолий Давыдов в 1997 году сыграл в одном матче вместе со своим сыном Дмитрием. Последний сегодня помогает Владиславу Радимову в «Зените-2».

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Одна из самых знаменитых династий в футбольной России на сегодня – Черышевы. Отец семь лет своей карьеры играл в Испании, будучи серебряным призёром и обладателем Кубка России. Поэтому появление в школе мадридского «Реала» его сына Дениса не стало неожиданностью. Недавно один из главных творцов успеха сборной России на чемпионате мира-2018 подписал контракт с итальянской «Венецией». В Испании играл и сын Александра Мостового, но карьера у «Царевича» (как называли наследника «Царя» из «Сельты») не сложилась. Мостовой-младший поиграл в низших лигах, меняя команды с завидной регулярностью.

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Тихонов, Юран, Черчесов, Ромащенко – у всех сыновья пошли по стопам отцов, но добиться большей славы, чем старшее поколение, у них пока не вышло. В отличие от Динияра Билялетдинова, который год назад завершил свою карьеру. Вероятно, его дети смогут продолжить династию, которую заложил Ринат Билялетдинов. Возможно, что отца и сына мы когда-нибудь увидим в роли тренерского тандема. Особая фамилия в России – Ерёменко. В кинематографе они ушли один за другим на рубеже веков, в футболе начало династии заложил Алексей Ерёменко, поигравший в советские годы за московское «Динамо», «Торпедо» и Спартак». Старший из его сыновей Алексей уже завершил карьеру, средний Роман защищает цвета финского клуба ХИФК, а младший Сергей выступает там же на правах аренды, но принадлежит «Оренбургу». Поэтому есть шанс увидеть его в РПЛ. Самой известной футбольной династией по праву считается династия Шустиковых. Дед, отец и сын были знаковыми фигурами в истории московского «Торпедо». Может быть, получится увидеть четвёртое поколение? Дети стремятся продолжить дело родителей. Это вполне объяснимо. Особенно если родитель любит свой труд, то желания им заниматься у детей будет ещё больше. Поэтому хочется верить, что количество футбольных династий наподобие Шустиковых будет только увеличиваться в нашей стране.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Андрей Тихонов Роман Ерёменко Денис Черышев Алексей Ерёменко Алексей Ерёменко-старший Юран
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