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«Красава» подписал известного украинского футболиста

 
02 Сентября 2022 • 06:50 Комментировать

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк продолжит карьеру в клубе «Красава», который принадлежит известному российскому блогеру Евгению Савину. Об этом рапортует Transfermarkt.

Трудовой договор 34-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до 2023 года с возможностью пролонгации сотрудничества на один сезон. Предыдущим местом работы Николая был одесский «Черноморец».

Морозюк также известен по выступлениям в турецком футболе, где он защищал цвета «Ризеспора».

Добавим, что ФК «Красава» переехал на Кипр и будет выступать во втором дивизионе местного чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Морозюк Красава Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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