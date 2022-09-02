«Красава» подписал известного украинского футболиста

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк продолжит карьеру в клубе «Красава», который принадлежит известному российскому блогеру Евгению Савину. Об этом рапортует Transfermarkt.

Трудовой договор 34-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до 2023 года с возможностью пролонгации сотрудничества на один сезон. Предыдущим местом работы Николая был одесский «Черноморец».

Морозюк также известен по выступлениям в турецком футболе, где он защищал цвета «Ризеспора».

Добавим, что ФК «Красава» переехал на Кипр и будет выступать во втором дивизионе местного чемпионата.