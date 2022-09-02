Виллиан высказался о трансфере в ЦСКА

Бразильский защитник Виллиан Роша, пополнивший ряды московского ЦСКА в летнее трансферное окно, разместил в социальных сетях публикацию, посвященную переходу в стан «армейцев».

«Очень счастлив и мотивирован новым вызовом в карьере. Большая радость носить форму ЦСКА», - говорится в сообщении футболиста.

О трансфере Виллиана в московский коллектив было объявлено в четверг, 1 сентября. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025 года. В контракте прописана опция пролонгации сотрудничества на один сезон.

Ближайший поединок «армейцы» проведут против «Крыльев Советов» 4 сентября.