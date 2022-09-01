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Кураньи уверен, что у Кокорина всё получится на Кипре

 
01 Сентября 2022 • 23:53 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи уверен в том, что у Александра Кокорина все получится на Кипре, куда он перебрался после неудачи с «Фиорентиной». Кураньи в свое время успел поиграть вместе с Кокориным и высоко ценит его способности.

К тому же, Кураньи способствовал трансферу, о чем он уже сообщал общественности ранее. Поэтому его вера в успех Кокорина вполне объяснима.

- Я хорошо знаю Кокорина, руководство и еще пару человек в «Арисе». Они искали форварда с качествами, которые есть у Кокорина. Почему решил участвовать в сделке? Это моя работа, - цитирует Кураньи Sport24

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Кевин Кураньи Александр Кокорин
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