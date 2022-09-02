Кокорин отправился на Кипр, Черышев – в Венецию, а Захарян пострадал из-за санкций: главные трансферы недели

Главные трансферные новости рабочей недели

Ох, как же ярко закрылось трансферное окно топовых лиг! Российские футболисты совершили пару неожиданных движений, особенно удивили Александр Кокорин и Денис Черышев, тихо просидевшие весь август. Работали и клубы – очень много интересного случилось в самом конце лета. РПЛ ещё может регистрировать игроков до 8 сентября, а вот все топовые чемпионаты закрыли работу на рынке. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» работает с легионерами

Устал Максимилиано Кофрие полировать красно-белую скамейку и решил пойти на повышение. Теперь ему предстоит противостоять Месси, Неймару, Мбаппе, Головину и другим звёздам Лиги 1. На один сезон Макса Кофрие взял в аренду французский «Клермон», который, между прочим, пока идёт в середине турнирной таблицы Лиги 1. Неплохой вариант. Всю неделю занимался поиском такого же неплохого варианта и агент Шамара Николсона. После прихода в «Спартак» Бальде Кейта он поступил очень опрометчиво, буквально наехав на клуб. Много недовольства вылили в прессу представители Шамара Николсона, но пока форвард решил команду не менять и бороться за красно-белую основу.

«Динамо» много теряет из-за санкций

Арсена Захаряна в «Челси» не будет. Возможно, только пока, а возможно, и вообще. Агент-посредники сообщили, что провернуть оплату между Англией и Россией за последний день трансефрного окна не представляется возможным. Не случилось никого варианта – ни выкупа и аренды в «Динамо», ни активации пункта отступных. «Челси» просто не приобрёл Захаряна, и кто знает, может и не вернётся к этой идее зимой. Хотя пока агенты обещают, что переговоры продолжаться.

«Динамо» уже третий (!) раз за это трансферное окно страдает от невозможности перевода денег. Так сорвался переход мексиканца Сесара Монтеса, уже договорившегося с бело-голубыми. Так уехал обратно в Израиль Карцев, которого даже успели представить официально. И вот, теперь сорвалась продажа Арсена Захаряна в «Челси». Очень жаль, очень жаль, ведь зимой ситуация может кардинально измениться.

ЦСКА укрепил оборону

Давно уже «армейцы» анонсировали четыре трансфера, из которых состоялось только три. Приехали Зделар, Мендес и Мойзес. По четвёртому игроку было много догадок – писали и про Магальяна, и про Фатиха Аксоя, и про Соуто. Но пришёл в итоге Виллиан Роша. Имя для российского чемпионата знакомое, правда, «армейский» Виллиан – защитник. Перебрался он из португальского клуба «Портимоненсе», подписав контракт по схеме 3+1. Ну и самое главное, Роша игрок не робкого десятка, он сразу взял себе номер легенды – четвёртку, под которой играл Сергей Игнашевич.

Европейские чемпионаты

Денис Черышев примерит модную форму

«Венеция» не сильно козыряет игрой, зато как не представит комплект игровой формы – получается бомба. Так вот, прикоснуться к миру футбольной моды и сделать спортивные результаты «Венеции» более серьёзными призван Денис Черышев. 31-летний полузащитник больше двух месяцев находился в статусе свободного агента, покинув «Валенсию». Вариант с «Венецией» появился под самое закрытие трансферного окна и сразу же был одобрен. Контракт с итальянским клубом подписан по схеме 2+1 (продление на один год при выполнении условия сыгранных матчей).

Паредес вернулся в Италию

Экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес устал полировать скамейку запасных в Париже. В прошлом сезоне аргентинец сыграл 22 неполных матча, на старте этого – почти не появлялся. Зато было время завершить трансфер в «Ювентус». Туринцы на лайте забрали Паредеса из «ПСЖ» - оформили аренду на сезон, которая пока ни к чему не обязывает. При выполнении некоторых условий «Ювентус» обязан будет выкупить Леандро за 22 миллиона евро. Но даже это не идёт в сравнение с суммой, которую «ПСЖ» заплатил «Зениту». Из Санкт-Петербурга Паредеса выкупали за 45 миллионов евро.

Кокорин на Кипре. Внимание, это не учебная тревога!

Завершить дайджест трансферных новостей можно только так и никак иначе. Ради этих строчек стоило терпеть весь предыдущий текст: Александр Кокорин уехал на Кипр! Клуб «Арис» на один год взял в аренду форварда «Фиорентины», оставив итальянцам право платить 2/3 зарплаты Александра. Сам «Арис» за год возьмёт на себя расходы примерно в миллион евро – это лишь третья часть оклада Кокорина. В этом сезоне российский форвард на Серию А заявлен не был, так что трансфер без проблем оформили в последние часы августа. Ну что, реанимирует карьеру Александр Кокорин? Станет лучшим бомбардиром чемпионата Кипра?