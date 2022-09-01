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​Колосков сомневается, что «Челси» интересовался Захаряном: «Его даже в Турцию не возьмут»

 
01 Сентября 2022 • 19:58 Комментировать

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, высказался об интересе «Челси» к полузащитнику Арсену Захаряну. В четверг «Динамо» выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что Захарян остаётся в команде. Переговоры с «Челси» успехом не увенчались.

Колосков выразил сомнение в том, что «Челси» действительно проявлял интерес к Захаряну. Почётный президент РФС считает, что лондонский клуб мог оплатить трансфер, поскольку не все банки России находятся под западными санкциями.

«Думаю, никакого интереса у «Челси» к нему нет. Ну какой Захарян? Посмотрите, как он играл осенью, и как - весной. Его и в Турцию с такой игрой не возьмут, он явно сдал», - высказался Колосков, слова которого приводит на своих станицах sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Вячеслав Колосков Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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