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​Виллиан Роша – игрок ЦСКА официально

 
01 Сентября 2022 • 19:34 Комментировать

Как и ожидалось, Виллиан Роша стал игроком московского ЦСКА. 27-летний бразильский защитник поставил подписи в трудовом соглашении с московским клубом, которое рассчитано до конца сезона 2024/2025. В договоре прописана опция его возможного продления ещё на один сезон.

За ЦСКА Виллиан Роша будет выступать под номером 4.

Предыдущим клубом Виллиана Роши был португальский «Портимоненсе». Футболист способен выступать не только в центре обороны, но и в опорной зоне.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 4 сентября. Команда Владимира Федотова будет играть против «Крыльев Советов» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
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