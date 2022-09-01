​В «Динамо» объяснили нюансы по ситуации с Захаряном

Арсен Захарян остаётся в «Динамо» - московский клуб объявил об этом официально. Теперь же в стане «бело-голубых» объяснили некоторые нюансы. Так, например, в клубе исключили вариант, при котором Захарян будет дальше играть за «Динамо» лишь на правах аренды, а «Челси» получит права на игрока за счёт обязательств по выплате нужной суммы трансфера в будущем.

«Аренда может быть только в случае перехода. В заявлении клуба сказано, что переход осуществить не удалось. Следовательно, и аренды быть не может», - комментарий клуба приводит телеграм-канал «Футбольный Биги».

Также в «Динамо» отметили, что никаких договорённостей с «Челси» по Арсену Захаряну сейчас нет. Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что клубы договорились на словах, и сделка совершится тогда, когда «Челси» сможет перевести деньги за трансфер.