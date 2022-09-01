​Канчельскис считает, что по Захаряну может ударить несостоявшийся трансфер в «Челси»

Арсен Захарян в летнее трансферное окно не перейдёт из «Динамо» в «Челси». Московский клуб выступил с заявлением о том, что трансфер 19-летнего хавбека не состоится.

По мнению бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, несостоявшийся переход в топ-клуб Премьер-лиги Англии может стать для Арсена Захаряна ударом.

«Такое может быть. Если бы в «Челси» его хотели, то давно бы купили. Психологически может просесть. Где «Челси» и, при всём уважении, где «Динамо»?» - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По словам Канчельскиса, близким Захаряна нужно его поддержать, а самому футболисту – проявить характер и показывать свой лучший футбол.