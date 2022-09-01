Как и ожидалось, Илья Жигулёв стал футболистом «Пари НН». 26-летний полузащитник подписал с нижегородским клубом контракт, рассчитанный на два сезона. Жигулёв уже был заявлен «Пари НН» на чемпионат, о чём свидетельствует информация на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что летом Илья Жигулёв находился на просмотре в «Спартаке». Впрочем, «красно-белые» решили не подписывать контракт с игроком.

Ближайший матч чемпионата России «Пари НН» проведёт в субботу, 3 сентября. Команда на своём поле будет принимать «Факел». На текущий момент нижегородцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.