​Трансфер Янсане в «Пари НН» сорвался по необычной причине

В летнее трансферное окно форвард Момо Янсане, ныне выступающий за «Шериф», мог вернуться в «Пари НН». Впрочем, сделка по 25-летнему гвинейскому футболисту сорвалась по необычной причине. О ней sport24 рассказал агент Оробийи Роудс, который работает с Янсане.

Говоря о причинах срыва трансфера, агент сказал: «Футболист не смог добраться до России. Клуб должен был организовать его трансфер в Москву. Янсане прилетел в Минск для пересадки, но его там никто не встретил».

В своё время, а именно в 2021 году, Момо Янсане провёл за нижегородскую команду 16 матчей, в которых забил шесть голов. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 1,2 миллиона евро.