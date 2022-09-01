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​Черевченко заявил о желании возглавить «Локомотив»

 
01 Сентября 2022 • 17:31 Комментировать

Игорь Черевченко заявил о желании снова занять тренерское кресло в московском «Локомотиве». В настоящий момент 48-летний специалист находится без работы.

«Конечно, это даже не обсуждается. Это мой родной клуб. Но не знаю, будет ли уже такая возможность», - высказался Черевченко, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

В своё время Игорь Черевченко работал в «Локомотиве» - и как главный тренер, и как член тренерского штаба. Главным Черевченко был в 2015-2016 годах. Тогда под руководством этого специалиста команда провела 43 матча: 18 побед, 13 ничьих и 12 поражений.

После семи туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Черевченко
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