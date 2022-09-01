​«Динамо» сделало заявление о будущем Захаряна

Московское «Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу будущего полузащитника Арсена Захаряна. «Бело-голубые» сообщили, что 25 августа они получили предложение по 19-летнему футболисту от «Челси». В переговорном процессе «динамовцы» занимали конструктивную позицию, но сделка всё же не состоится.

«По ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным», - говорится в заявлении «Динамо».

При этом «Динамо» открыто к новым предложениям по Арсену Захаряну в будущем. Пока же полузащитник будет продолжать выступать за «бело-голубых».