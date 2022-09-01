​Стало известно, кто будет судить матч между легендами «Спартака» и «Зенита»

Уже в пятницу, 2 сентября, на «Открытие Арене» пройдёт ответный матч команд легенд «Спартака» и «Зенита». Судить игру будет Алексей Николаев, который в своё время был арбитром ФИФА. Об этом рапортует «Матч ТВ» на страницах своего сайта.

Стоит напомнить, что в июле команды легенд «Зенита» и «Спартака» проводили матч в Санкт-Петербурге. Тогда питерцы отпраздновали победу со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Романа Широкова и Александра Кержакова.

Добавим, что в воскресенье основные команды «Спартака» и «Зенита» встретятся в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.