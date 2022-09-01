27-летний центральный защитник Виллиан Роша до сих пор не перебрался из «Портимоненсе» в московский ЦСКА. По поводу текущей ситуации для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался агент бразильского футболиста Игорь Компанелли.

«Почему сделка ещё не оформлена? Есть некоторые моменты, но всё будет хорошо. Я уверен в этом, самое главное, что все стороны уже обо всём договорились. Остались формальности, трансферное окно пока не закрывается, нет поводов спешить», - высказался агент.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виллиана Рошу в 1,5 миллиона евро.