​Терюшков высказался о компенсации Писареву – тренера уволили из «Химок» после 4 игр

Николай Писарев не успел поставить в «Химках» атакующий футбол, о котором он говорил после назначения. У руля подмосковной команды Писарев отработал всего три недели или четыре матча. В каждой из этих четырёх игр «Химки» уступали своим соперникам, общий счёт – 2:12.

Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», высказался о компенсации, которую клуб выплатит Писареву.

«Хочется, чтобы она была соразмерна тем результатам, которые были показаны. Сумму этой компенсации я не знаю. Это будут решать учредители и основной инвестор», - высказался Терюшков, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

С «Химками» теперь будет работать Спартак Гогниев.