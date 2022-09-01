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​Захарян остаётся в «Динамо» как минимум до зимы

 
01 Сентября 2022 • 15:44 Комментировать

Талантливый полузащитник Арсен Захарян остаётся в «Динамо» как минимум до зимнего трансферного окна. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», «Челси» не смог отыскать способа перевести московскому клубу 15 миллионов евро за Захаряна в период летнего трансферного окна. Таким образом, переход 19-летнего футболиста в лондонский клуб в последний день трансферной кампании в Европе исключён.

Ранее появлялась информация о том, что «Динамо» и «Челси» согласовали условия оплаты Арсена Захаряна, но при этом футболист останется в московском клубе на правах аренды до тех пор, пока вся сумма за трансфер не поступит на счёт «бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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