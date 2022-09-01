​Трансфер Захаряна в «Челси» согласован - источник

Несмотря на все сложности, «Динамо» и «Челси» удалось согласовать трансфер полузащитника Арсена Захаряна. Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, клубы договорились по условиям оплаты за переход. Теперь сторонам нужно уладить технические детали, а игрок должен согласовать условия личного контракта.

Отмечается, что Арсен Захарян будет продолжать выступать за «Динамо» на правах аренды до тех пор, пока клуб не получит от «Челси» деньги за трансфер. Вероятно, Захарян будет выступать за московский клуб до зимнего трансферного окна.

Напомним, что 19-летний Арсен Захарян в среду вывел «Динамо» на кубковый матч с повязкой капитана.