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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Трансфер Захаряна в «Челси» согласован - источник

 
01 Сентября 2022 • 15:13 Комментировать (1)

Несмотря на все сложности, «Динамо» и «Челси» удалось согласовать трансфер полузащитника Арсена Захаряна. Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, клубы договорились по условиям оплаты за переход. Теперь сторонам нужно уладить технические детали, а игрок должен согласовать условия личного контракта.

Отмечается, что Арсен Захарян будет продолжать выступать за «Динамо» на правах аренды до тех пор, пока клуб не получит от «Челси» деньги за трансфер. Вероятно, Захарян будет выступать за московский клуб до зимнего трансферного окна.

Напомним, что 19-летний Арсен Захарян в среду вывел «Динамо» на кубковый матч с повязкой капитана.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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One Live
01 Сентября 2022 в 15:22
ну и мутный трансфер, столько усилий за кота в мешке)))
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