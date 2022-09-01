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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес и Малком – в номинации на звание лучшего игрока РПЛ в августе

 
01 Сентября 2022 • 14:56 Комментировать

Пресс-служба Российской премьер-лиги обнародовала список из пяти игроков, которые попали в номинацию на звание лучшего игрока чемпионата по итогам матчей августа.

В список претендентов попали: Куинси Промес («Спартак», 4 гола +1 голевая передача), Малком («Зенит», 4 гола + 1 голевая передача), Матвей Сафонов («Краснодар», 3 «сухих» матча), Антон Шунин («Динамо», 3 «сухих» матча), Хесус Медина (ЦСКА, 2 гола +3 голевые передачи).

В чемпионате России уже сыграно семь туров. На вершине турнирной таблицы располагается «Зенит», который смог набрать 17 очков. На один балл от питерцев отстаёт «Спартак», на три – ЦСКА и «Краснодар».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Антон Шунин Куинси Промес Матвей Сафонов Хесус Медина Малком Филипе
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